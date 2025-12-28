С братом и невесткой: король Чарльз сходил на службу в Сандрингеме

Король Чарльз / © Getty Images

Компанию монарху составил его младший брат принц Эдвард с женой — герцогиней Эдинбургской Софи.

Всех троих запечатлели фотографы, когда они прибыли на службу всего через три дня после Рождества. Ожидается, что король останется в Сандрингеме до конца рождественских каникул, прежде чем вернуться к королевским мероприятиям в новом году.

Чарльз надел одно из своих любимых пальто и серые брюки, а таже обул замшевые рыжие туфли. Он приветствовал людей, махая им рукой.

Софи также была в бежевом пальто и коричневой широкополой шляпе в тон которой подобрала сапоги на квадратных каблуках. А принц Эдвард облачился в пальто верблюжьего цвета, серые брюки и туфли.

Напомним, Софи и Эдвард вместе с детьми леди Луизой Виндзор и Джеймсом Уэссекским присутствовали на рождественской службе с семьей 25 декабря и принимали участие в рождественской прогулке.