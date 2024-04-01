С бриллиантами и изумрудами: королева Камилла выгуляла редкую брошь из коллекции Елизаветы II

Вчера королева Камилла и король Чарльз III вместе присутствовали на службе в честь Пасхи в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Это был первый выход короля после объявления о болезни раком. Королева Камилла приехала на службу в изумрудном платье Anna Valentine, черной кейп-накидке от Amanda Wakeley и подобрала шляпу в тон наряду от своего любимого дизайнера головных уборов Philip Treacy. Мы также обратили внимание на очередную брошь, которую в этот праздничный день надела Ее Величество.
Это была брошь с бриллиантами, сапфирами и изумрудами, когда-то она принадлежала королеве Марии Текской (любимой бабушке королевы Елизаветы II), после ее смерти украшение унаследовала королева Елизавета II, но, как пишет British Royal Jewels, носила королева эту брошь всего несколько раз по неизвестной причине.
Теперь эту брошь из шкатулки достала королева Камилла, которая унаследовала право носить украшения Елизаветы II.
В прошлый свой выход Камилла появилась на службе в Вустерском соборе в преддверии Пасхи с другими брошами покойной свекрови. Это была пара брошей Cartier с сапфирами и бриллиантами в виде цветов. В 1942 году король Георг VI купил одну из брошей в подарок своей дочери принцессе Елизавете, а в 1945 году купил вторую точно такую же брошь ей к паре.
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