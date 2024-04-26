С бриллиантами и жемчугом: что известно о новой роскошной тиаре королевы Летиции

В апреле королева Летиция и ее муж король Филипп VI посетили с государственным визитом Нидерланды.

Во время торжественного банкета в королевском дворце Ее Величество королева Летиция появилась в роскошном кобальтовом платеь с длинными рукавами и пышным подолом от испанского бренда The 2nd Skin. А свой вечерний образ дополнила роскошными украшениями из королевской сокровищницы.

Король Виллем-Александр и королева Летиция / Фото: Associated Press

Согласно данным royalfamily.news, королева Летиция была в увесистой тиаре из платины, жемчуга и бриллиантов. Украшение первоначально было создано для королевы-регента Австрии Марии Кристины и унаследовано несколькими поколениями испанских королевских особ.

Кроме того, Летиция носила брошь с бледно-серой жемчужиной, которая также передавалась от королевы к королеве. Брошь окружена бриллиантами, с которой свисает жемчужина грушевидной формы. А для завершения образа Летиция выбрала серьги с бриллиантами, которые являются частью наследия королевских украшений.

Королева Летиция на банкете в Нидерландах / Фото: Associated Press

Ранее они принадлежали королеве Виктории Евгении, а позже инфанте Кристине, которая носила их в день своей свадьбы.

Это серьги, образованные центральным бриллиантом и окружающими его мелкими бриллиантами, ставшие одними из фаворитов королевы Летиции.

Испанская королевская семья и нидерландская королевская семья / Фото: Associated Press

Также на банкете появилась наследница нидерландского трона – принцесса Катарина-Амалия. Она носила в этот вечер роскошную рубиновую тиару.

Читайте также: