С бриллиантами и жемчугом: принцесса Кейт надела на службу серьги с особым смыслом

Принцесса Уэльская Кэтрин отдала дань уважения покойной королеве Елизавете II, появившись с ее украшением на памятной службе возле Кенотафа в Лондоне.

Для принцессы Уэльской появление на центральном балконе Министерства иностранных дел, куда она прибыла, чтобы посмотреть поминальную службу в Уайтхолле, стало вторым за два дня.

Как мы уже писали ранее принцесса выбрала для выхода на публику черное пальто от Catherine Walker, шляпу с вуалью Juliette Millinery и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками с бриллиантами из Бахрейна, которые принадлежали ранее королеве Елизавете II и были подарены ей в день свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

У Кейт с покойной королевой была теплая связь и в последние годы Елизавета II часто одалживала ей украшения из своей частной коллекции. Эксперты говорят, что стоимость этих серьг пребывает 20 тысяч фунтов стерлингов (более 26 тысяч долларов).

"Надев эти серьги, Кейт стремится отдать дань уважения наследию королевы и традиции носить жемчуг в моменты размышлений и воспоминаний, отражая пристрастие покойной монархини к сдержанной элегантности в таких случаях», — говорит ювелирный эксперт Лора Тейлор в эксклюзивном комментарии для express.co.uk.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Также на принцессе Уэльской была брошь Dragoon Guard, а также прикрепила к своему черному платью-пальто букет из трех маков.

Напомним, ранее мы показывали, какой милый жест в адрес принцессы Кейт сделала на мероприятии герцогиня Эдинбургская Софи.

Принцесса Уэльская Кэтрин и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

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