С бриллиантом огранки «груша»: как выглядит помолвочное кольцо леди Элизы Спенсер

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Реклама

31 июля племянница принцессы Дианы сообщила в Instagram о помолвке со своим давним бойфрендом Ченнингом Миллердом. Пара вместе уже девять лет. Предложение Ченнинг решил сделать возлюбленной во время их отпуска в Греции, в Санторини.

Он пригласил Элизу на ужин, их столик стоял с видом на море в окружении свечей и цветов. Выглядело все очень романтично.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

На фотографиях, которыми модель поделилась в Instagram видно и кольцо у нее на пальце. Это украшение с грушевидным бриллиантом в белом золоте и с россыпью мелких бриллиантов. Украшение немного напоминаем помолвочное кольцо княгини Монако Шарлин, но совсем отдаленно.

Реклама

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

В этот важный для себя вечер леди Элиза появилась в красном платье, вьетнамках и жемчужных серьгах. А Ченнинг надел белую льняную рубашку, брюки и светлые замшевые туфли.

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Меган Маркл / © Getty Images Королева Елизавета II / © Getty Images Зара Тиндолл / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images Герцогиня Корнуольская Камилла / © Getty Images Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images