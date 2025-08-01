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С бриллиантом огранки «груша»: как выглядит помолвочное кольцо леди Элизы Спенсер
Рассматриваем детальнее помолвочное кольцо, которое леди Элиза Спенсер получила в честь своей помолвки от возлюбленного Ченнинга Миллерда.
31 июля племянница принцессы Дианы сообщила в Instagram о помолвке со своим давним бойфрендом Ченнингом Миллердом. Пара вместе уже девять лет. Предложение Ченнинг решил сделать возлюбленной во время их отпуска в Греции, в Санторини.
Он пригласил Элизу на ужин, их столик стоял с видом на море в окружении свечей и цветов. Выглядело все очень романтично.
На фотографиях, которыми модель поделилась в Instagram видно и кольцо у нее на пальце. Это украшение с грушевидным бриллиантом в белом золоте и с россыпью мелких бриллиантов. Украшение немного напоминаем помолвочное кольцо княгини Монако Шарлин, но совсем отдаленно.
В этот важный для себя вечер леди Элиза появилась в красном платье, вьетнамках и жемчужных серьгах. А Ченнинг надел белую льняную рубашку, брюки и светлые замшевые туфли.