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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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С бриллиантом огранки «груша»: как выглядит помолвочное кольцо леди Элизы Спенсер

Рассматриваем детальнее помолвочное кольцо, которое леди Элиза Спенсер получила в честь своей помолвки от возлюбленного Ченнинга Миллерда.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Элиза Спенсер

Леди Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

31 июля племянница принцессы Дианы сообщила в Instagram о помолвке со своим давним бойфрендом Ченнингом Миллердом. Пара вместе уже девять лет. Предложение Ченнинг решил сделать возлюбленной во время их отпуска в Греции, в Санторини.

Он пригласил Элизу на ужин, их столик стоял с видом на море в окружении свечей и цветов. Выглядело все очень романтично.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

На фотографиях, которыми модель поделилась в Instagram видно и кольцо у нее на пальце. Это украшение с грушевидным бриллиантом в белом золоте и с россыпью мелких бриллиантов. Украшение немного напоминаем помолвочное кольцо княгини Монако Шарлин, но совсем отдаленно.

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

В этот важный для себя вечер леди Элиза появилась в красном платье, вьетнамках и жемчужных серьгах. А Ченнинг надел белую льняную рубашку, брюки и светлые замшевые туфли.

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнинг Миллерд и Элиза Спенсер / © Instagram.com/elizavspencer

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Зара Тиндолл / © Getty Images

Зара Тиндолл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / © Getty Images

Герцогиня Корнуольская Камилла / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / © Getty Images

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