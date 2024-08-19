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С брошью, как у Леди Гаги: Джилл Байден засветила особое украшение в Белом Доме

С брошью, как у Леди Гаги: Джилл Байден засветила особое украшение в Белом Доме

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Это украшение, которое таит в себе много символов.

Первая леди Америки - 73-летняя Джилл Байден - появилась как-то со своей дочерью Эшли на мероприятии в Белом доме. Они посетили празднование Pride Month.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Эшли была в ярком радужном платье расшитом пайетками, а вот ее мама - первая леди в светлом стильном брючном костюме-тройке.

Однако главное внимание в луке привлекла брошь Джилл Байден, ведь это украшение все уже видели в 2021 году. Брошь называется Dove (голубь) и создал ее французский бренд Schiaparelli. Она выполнена в золотом цвете, довольно объемная.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Впервые это необычное украшение надела на публику Леди Гага - в 2021 году певица исполняла гимн Америки на инаугурации Джо Байдена. На Гаге было точно такая же брошь в виде голубя с оливковой веткой в клюве.

Леди Гага / © Getty Images
Леди Гага / Фото: Getty Images
Леди Гага / © Getty Images
Леди Гага / Фото: Getty Images

Изделие бренд запустил в продажу летом 2021 года. Аксессуар представлен в четырех различных размерах и вариантах обработки, его цена зависит от размера. Выполнена брошь из олова и покрыта позолотой.

Птицы уже давно являются символом Дома Schiaparelli. История голубя и Скиапарелли начинается с картины Пабло Пикассо "Птицы в клетке". Образы птиц продолжились в дизайне Эльзы Скиапарелли в виде фениксов и ласточек, несущих в себе значение свободы, возрождения и мира.

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