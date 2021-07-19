С брошью прапрабабушки: особенный выход королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II всегда уделяет большое внимание брошам, которые надевает на мероприятия.

В пятницу Ее Величество провела виртуальную встречу с молодыми лидерами, которых поддерживает Фонд Содружества королевы. 95-летняя монарх в этот день надела небесно-голубое платье с мелким цветочным принтом, жемчужное ожерелье из трех нитей и брошку, которую когда-то получила в наследство от своей прапрабабушки королевы Виктории.

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Эту брошь Елизавета II надевала также 9 сентября 2015 года, когда она превзошла саму королеву Викторию как самый долго правящий монарх Великобритании. Этот выбор означал, что трио драгоценных камней навсегда будут ассоциироваться с королевами, прослужившими долгое время.

Королева Елизавета II / Getty Images

Именно 9 сентября 2015 года королева Елизавета II побила рекорд своей прапрабабушки Виктории, которая правила в общей сложности 63 года и 217 дней.

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