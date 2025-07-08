С букетом гербер в руках: принц Уильям посетил мемориал в Лондоне

Принц Уильям / © Associated Press

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Принц присоединился к выжившим после атак и членам семей жертв на службе, отдав дань уважения жертвам взрывов, в результате которых 20 лет назад погибли 52 человека и около 800 получили ранения.

В ходе скоординированной атаки, получившей название «7/7», четыре террориста-смертника взорвались в транспортной сети города в утренний час пик 7 июля 2005 года, в результате чего погибли 52 человека и около 800 получили ранения. Это был самый смертоносный теракт на территории Великобритании.

Принц Уильям / © Associated Press

Двадцать лет спустя принц Уильям присоединился к трогательному событию в Мемориальном саду 7 июля в Гайд-парке. Он пообщался с выжившими и выразил сочувствие семьям, понесшим сокрушительную потерю после ужасных атак. На панихиде были зачитаны имена всех погибших и соблюдена минута молчания.

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Принц Уильям возложил букет ярких гербер к мемориалу.

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Напомним, ранее в тот же день отец Уильяма, король Чарльз, возглавил церемонию поминовения в Великобритании.

Принц Уильям / © Associated Press