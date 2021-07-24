С черной лентой на платье: экс-принцесса Люксембурга во второй раз вышла замуж

С черной лентой на платье: экс-принцесса Люксембурга во второй раз вышла замуж

Также она ждет третьего ребенка.

Бывшая королевская особа Тесси Энтони, которая была замужем за принцем Людовиком Люксембургским с 2006 по 2019 год, в пятницу, 23 июля, вышла замуж за швейцарского бизнесмена Франка Флесселя в Цюрихе. Тесси и Фрэнк сейчас также ждут своего первого совместного ребенка. Для скромной церемонии 35-летняя невеста выбрала белое платье с рюшами и черным поясом, который украшал крупный цветок.

Снимками невеста поделилась на своей странице в Instagram. На мероприятии присутствовали только самые близкие и родные, среди которых были и дети Тесси от первых отношений: принц Габриэль и принц Ной.

Но не ходил долго в холостяках и бывший муж Тесси - принц Луи Люксембургский. В апреле королевская семья объявила, что принц помолвлен с французским адвокатом Скарлетт-Лорен Сирг.

LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont la très grande joie d’annoncer les fiançailles de leur fils, le Prince Louis avec Mlle Scarlett-Lauren Sirgue, ce mardi 6 avril 2021.



En savoir plus sur Mlle Sirgue : https://t.co/T7Igjvfmbq



© Collection privée pic.twitter.com/KlHrUXoTQJ — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) April 6, 2021

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