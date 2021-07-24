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С черной лентой на платье: экс-принцесса Люксембурга во второй раз вышла замуж

С черной лентой на платье: экс-принцесса Люксембурга во второй раз вышла замуж

Тесси Энтони в день свадьбы

Также она ждет третьего ребенка.

Бывшая королевская особа Тесси Энтони, которая была замужем за принцем Людовиком Люксембургским с 2006 по 2019 год, в пятницу, 23 июля, вышла замуж за швейцарского бизнесмена Франка Флесселя в Цюрихе. Тесси и Фрэнк сейчас также ждут своего первого совместного ребенка. Для скромной церемонии 35-летняя невеста выбрала белое платье с рюшами и черным поясом, который украшал крупный цветок.

Снимками невеста поделилась на своей странице в Instagram. На мероприятии присутствовали только самые близкие и родные, среди которых были и дети Тесси от первых отношений: принц Габриэль и принц Ной.

Но не ходил долго в холостяках и бывший муж Тесси - принц Луи Люксембургский. В апреле королевская семья объявила, что принц помолвлен с французским адвокатом Скарлетт-Лорен Сирг.

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