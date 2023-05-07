С цветочной вышивкой: каким было кутюрное платье герцогини Эдинбургской Софи на коронации

На церемонии это платье было практически не разглядеть.
Во время коронации короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве иностранные гости, британские аристократки и высокопоставленные особы продемонстрировали множество ярких и эксклюзивных образов, но все же было два наряда, которые разглядеть практически не получилось - платье принцессы Уэльской Кэтрин и платье герцогини Эдинбургской Софи.
Оба наряда скрывались под мантиями, которые они надели для традиционной части мероприятия. Но одну из этих загадок мы вам все же раскроем.
Наряд Софи был кутютным, эксклюзивным и разработанным брендом Suzannah London. Платье выполнено в белом цвете и имело длинные рукава фасона "епископ", который любит и часто носит герцогиня.
Также у наряда было полупрозрачное декольте декорированное аппликацией в виде цветочной вышивки - британских луговых цветов. Каждый цветок вышивался и пришивала отдельно вышивальщицами студии Jenny King Embroidery, также они придерживались традиционных ирландских стежков.
Вдохновением для создания узоров на платье послужили работы керамистки Рэйчел Дейн.
Также у платья был шлейф с вишивкой и аппликацией, а сам образ Софи дополнила украшением для волос, тоже в виде цветов, и украшениями с сапфирами.
Также наряд от Suzannah London надела 19-летняя дочь Софи - леди Луиза Виндзор. На ней было платье с нежными весенними ирисами.
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