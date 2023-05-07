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С цветочной вышивкой: каким было кутюрное платье герцогини Эдинбургской Софи на коронации

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
486
Время на прочтение
2 мин
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С цветочной вышивкой: каким было кутюрное платье герцогини Эдинбургской Софи на коронации

Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / Фото: Associated Press

На церемонии это платье было практически не разглядеть.

Во время коронации короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве иностранные гости, британские аристократки и высокопоставленные особы продемонстрировали множество ярких и эксклюзивных образов, но все же было два наряда, которые разглядеть практически не получилось - платье принцессы Уэльской Кэтрин и платье герцогини Эдинбургской Софи.

Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / © Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / Фото: Associated Press

Оба наряда скрывались под мантиями, которые они надели для традиционной части мероприятия. Но одну из этих загадок мы вам все же раскроем.

Наряд Софи был кутютным, эксклюзивным и разработанным брендом Suzannah London. Платье выполнено в белом цвете и имело длинные рукава фасона "епископ", который любит и часто носит герцогиня.

Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / © Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / Фото: Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / © Associated Press
Софи, герцогиня Эдинбургская и Эдвард, герцог Эдинбургский / Фото: Associated Press

Также у наряда было полупрозрачное декольте декорированное аппликацией в виде цветочной вышивки - британских луговых цветов. Каждый цветок вышивался и пришивала отдельно вышивальщицами студии Jenny King Embroidery, также они придерживались традиционных ирландских стежков.

Вдохновением для создания узоров на платье послужили работы керамистки Рэйчел Дейн.

Также у платья был шлейф с вишивкой и аппликацией, а сам образ Софи дополнила украшением для волос, тоже в виде цветов, и украшениями с сапфирами.

Также наряд от Suzannah London надела 19-летняя дочь Софи - леди Луиза Виндзор. На ней было платье с нежными весенними ирисами.

Луиза Маунтбеттен-Виндзор с мамой, отцом и братом / © Getty Images
Луиза Маунтбеттен-Виндзор с мамой, отцом и братом / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
486
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