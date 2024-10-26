С декольте до пупка: американская актриса в прозрачном платье появилась на церемонии

31-летняя Виктория Джастис выбрала для своего появления откровенный наряд.

Американская актриса Виктория Джастис посетила церемонию вручения наград InStyle Imagemaker Awards, которая прошла в частной резиденции в Бел-Эйре.

Перед фотокамерами она появилась в пикантном аутфите. У Вики было длинное платье карамельного цвета от бренда Bronx And Banco, которое украшал золотой декор, напоминавший восточного дракона.

Виктория Джастис / Фото: Associated Press

Наряд был прозрачным, имел небольшой шлейф, халтер, обнаженную спину и декольте с хомутом до пупка. На ней также были трусы-шортики в тон платья и золотые босоножки на высокой платформе и каблуках.

Виктория Джастис / Фото: Associated Press

Аутфит Джастис дополнила прической "Мальвина", макияжем с ягодной помадой и черным маникюром. Уши она украсила лаконичными серьгами, а руки – золотыми кольцами.

Виктория Джастис / Фото: Associated Press

Напомним, Виктория Джастис попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Девушка надела черный кроп-топ со шнуровками по бокам и мультяшным изображением японской аниме-франшизы – Сейлор Мун, розовую мини-юбку и накинула на плечи розовый жакет.

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