С декольте и стразами: 23-летняя внучка Джо Байдена посетила ужин в Белом доме

В Белом доме в Вашингтоне состоялся государственный ужин в честь президента Кении Уильяма Руто, организованный президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Это событие стало знаковым, поскольку американский президент впервые за 16 лет принял африканского лидера с государственным визитом.

Среди высокопоставленных гостей, среди которых были пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и бывший президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари Клинтон, посетила мероприятие и внучка президента - 23-летняя Финнеган Байден.

Девушка появилась в платье от бренда Roland Mouret. Это был наряд-бюстье с небольшим декольте, которое украшала пряжка. Также оно было полностью усыпано стразами. Дополнила вечерний наряд Финнеган клатчем-конвертом, лаконичными бриллиантовыми серьгами в ушах и прической с собранными волосами.

Финнеган Байден / Фото: Getty Images

Светские мероприятия подобного формата внучка Бадена посещает практически регулярно. Например, в апреле она посетила ужин в Белом доме со своей тетей - Эшли Байден - и надела особое платье. Это был винтажный наряд от Vicky Tiel, который ранее носила ее бабушка Джилл. В последний рад первая леди надевала єтот красный наряд в 2013 году.

Финнеган и Эшли Байден в апреле / Фото: Getty Images

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