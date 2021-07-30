С декольте и в жакете с кружевом: министр культуры Франции на саммите в Риме

С декольте и в жакете с кружевом: министр культуры Франции на саммите в Риме

Розлин Башло выбрала для своего выхода образ в классических цветах.

Вчера, 29 июля, в Риме в Колизее стартовал саммит министров культуры стран G20. Наше внимание привлекла министр культуры Франции Розлин Башло.

Политик выбрала для такого события эффектный образ. На ней был белоснежный наряд с декольте с черным кружевом. Сверху Розлин надела белый жакет с черным воротником и черным кружевом. Жаль, что из-за отсутствия фотографий, мы не можем рассмотреть аутфит министра полностью.

Розлин Башло / Associated Press

Свой лук Башло дополнила укладкой и макияжем с акцентом на розовой помаде на губах. Политик была без украшений на ушах и шее.

Розлин любит белый цвет. На красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля министр появилась в белоснежном ансамбле: жакете, топе и брюках. Образ Башло дополнила золотой сумкой, бежевой маской и длинными элегантными серьгами. Выглядела она великолепно, как и на открытии G20.

Розлин Башло / Associated Press

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил острова Французской Полинезии. Там жители встретили его согласно местным традициям. Они подарили президенту множество венков-ожерельев из цветов и ракушек, которые повесили ему на шею. В них он выглядел забавно.

Эммануэль Макрон / Associated Press

Читайте также: В экстравагантном жакете и на каблуках: 68-летняя Брижит Макрон на избирательном участке

Лучшие наряды на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку