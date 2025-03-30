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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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С декольте в виде сердца: княгиня Шарлин в вечернем платье блистала на Балу роз

В Монако состоялся традиционный Бал роз, который посетили члены княжеской семьи.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин приехала со своим мужем князем Альбером II. Ее Высочество была облачена в вечернее платье с декольте в виде сердца и поясом на талии, а также изумрудной кружевной накидкой. Белокурые волосы Шарлин были собраны в низкую прическу, в ушах у нее были серьги-висюльки с изумрудными камнями и россыпью бриллиантов, в руках она держала золотистый клатч, а маникюр сделала в темном оттенке.

Шарлин таже сделала легкий вечерний макияж со стрелками на веках и подчеркнула губы блеском.

/ © Getty Images

© Getty Images

Ее супруг князь Альбер II был в черном смокинге, белоснежной рубашке и с черным галстуком-бабочкой.

Главенствуют на Балу князь Альбер II и его сестра принцесса Каролина. А вот своими корнями Бал роз уходит в 50-е годы, придумала его княгиня Грейс Келли, когда вышла замуж за князя Ренье III. Бал знаменует собой наступление весны.

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