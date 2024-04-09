С детьми и мужем: княгиня Шарлин побывала на спортивном мероприятии

В выходные семейство было запечатлено фотографами во время спортивной демонстрации Пайеды, монегасского боевого искусства. Княжеская семья продемонстрировала свою поддержку кампании. Мероприятие было организовано в честь Международного дня спорта на благо развития и мира.

Снимками поделились в официальном аккаунте Шарлин и Альбера II в Instagram, их автором стал фотограф Чарли Галло.

Княгиня Шарлин была одета в серый блейзер, под которым виднелась белая рубашка, она надела черные брюки и белые лоферы. Перед ней стоял ее сын принц Жак, одетый в черную куртку, джинсы и серые туфли. А рядом с ними была запечатлена принцесса Габриэлла, она надела светлые джинсы, молочный гольф и джинсовую куртку ему в тон, а обула лоферы. Ее отец князь Альбер II стоял рядом и был в черном пиджаке, песочных брюках, голубой рубашке и в красном полосатом галстуке.

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Напомним, ранее мы показывали образ княгини Шарлин с ее визита с Альбером на открытие ресторана в Монте-Карло.

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