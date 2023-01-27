С детьми, но без мужа: княгиня Шарлин на праздновании Дня святой Девоты

Князь Альбер II подхватил коронавирус, поэтому его семья приняла участие в празднования Святой Девоты без него.

В прошлом году все происходило с точностью до наоборот. Князь Альбер II сам с детьми присутствовал на мероприятии, пока княгиня Шарлин находилась на лечении.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

Шарлин с двумя детьми-близнецами участвовала в традиционном сожжении рыбацкой лодки, чтобы почтить память своего святого покровителя, а после этого состоялась праздничная месса.

Одета княгиня Шарлин была в длинное пальто и широкие серые брюки со стрелками, а обута - в остроносую обувь на каблуках. На руках у нее были кожаные перчатки. Княгиня была без головного убора и с легким макияжем на лице.

Принцесса Габриэлла была в пудровом пальто, черных плотных колготах и высоких кожаных сапогах, а ее брат - принц Жак - был в черных джинсах и черном пальто. 8-летние дети Шарлин также были без головных уборов.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

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Зажигание рыбацкой лодки накануне 26 января стало традицией в Монако с 1874 года, поскольку монегаски чтят свою покровительницу Девоту. Покровительницей Монако считается христианка, которую преследовали за веру и убили во время гонений Диоклетиана на Корсике. Ее тело должны были сжечь, но христиане спасли его и отправили на рыбацкой лодке в Африку, где надеялись, что ее похоронят по-христиански. Лодка попала в шторм и вместо этого отправилась в Ле-Гуамат, где уже стояла часовня Святого Георгия.

Княгиня Шарлин с детьми / Фото: Getty Images

Национальный день проводится 27 января, когда в соборе Непорочного зачатия Богоматери проводится месса, которую обычно посещают члены княжеской семьи.

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