С двумя наследниками: Букингемский дворец опубликовал новые коронационные снимки короля

Оба изображения были сделаны фотографом Хьюго Бернандом, который также делал свадебные фотографии Уильяма и Кейт в 2011 году.

Букингемский дворец опубликовал два новых официальных снимка, сделанных в день коронации в Тронном зале. Король Чарльз III одетый в Императорскую мантию, Имперскую Государственную Корону, а также держит Державу и Скипетр.

Он сидит на одном из пары тронных кресел 1902 года, которые были изготовлены для короля Георга V и королевы Марии. Рядом с королем запечатлены два его наследника - принц Уильям и принц Джордж.

Уильям тоже одет в церемониальную мантию, а 9-летний принц Джордж в красный наряд пажа.

Новый коронационный портрет британской королевской семьи / Фото: Getty Images

На втором фото Чарльз III запечатлен с королевой Камиллой, пажами, среди которых помимо Джорджа были еще и внуки Камиллы, а также две спутницы королевы - леди Лэнсдаун и сестра Камиллы, Аннабель Эллиот.

Новый коронационный портрет британской королевской семьи / Фото: Getty Images

Напомним, что коронация состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

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