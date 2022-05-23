С дымовыми шашками в руках: протестующие феминистки штурмовали Каннский кинофестиваль

Члены феминистской группы Les Colleuses во время Каннского кинофестиваля развернули баннер и зажгли дымовые шашки, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин.

На длинном баннере был список из 129 женских имен. По словам активисток, каждая из женщин в списке за последние 75 лет была убита во Франции именно из-за того, что была женского пола. В мире такое преступление называется феминицид — преднамеренное убийство женщин.

Фото: Getty Images

Акция состоялась перед показом фильма Holy Spider ("Святой Паук") шведского режиссера иранского происхождения Али Аббаси. Картина рассказывает о реальных преступлениях иранского серийного убийцы Саида Ханаи, убившего 16 проституток. По мнению убийцы, он выполнял священную миссию по очистке улиц от греха. Сценарий к фильму Аббаси написал вместе с Афшином Камраном Бахрами. Главные роли в фильме исполнили Зар Амир Эбрахими и Мехди Баджестани.

Также согласно инсайдеру Variety, акция на красной дорожке была заранее спланированным рекламным ходом для продвижения фильма и привлечения к нему внимания. Указывает на это и то, что, в отличие от других протестов, охрана не разгоняла активисток Les Colleuses.

Here's additional footage from the protest that disrupted the #CannesFilmFestival red carpet today during the "Holy Spider" world premiere. https://t.co/j2CKd903zN pic.twitter.com/6DgmC68EBn — Variety (@Variety) May 22, 2022

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