С "Джавелином" на плече: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал новое фото

Пилот сфотографировался с противотанковым ракетным комплексом.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк ранее показал фото с оружием в руках, словно намекнув, что он отправился защищать родину от врага.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

После этого от пилота ничего не было слышно. И вот сегодня Михайлюк наконец-то порадовал своих подписчиков в Instagram новой фотографией.

На ней мужчина запечатлен в камуфляжных штанах и с переносным противотанковым ракетным комплексом — "Джевелином" — на плече.

Макс Михайлюк / Instagram Макса Михайлюка

"Все будет Украина!" – написал Макс.

Фолловеры пилота в восторге от фото.

"Макс ты лучший!", "Наши мужчины лучшие! Слава Украине!", "Пусть Вас Бог бережет!", "Горжусь тобой", "Наши ребята лучшие! Смерть врагам", "Сил и терпение", "Ого! Макс, красавец!", "Слава нашим воинам, Слава Украине", "Настоящий мужчина", "Красавец, настоящий казак. Берегите себя", — пишут подписчики в комментариях.

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