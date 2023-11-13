С элегантной прической и брошью в виде журавля: Елена Зеленская в деловом образе появилась на мероприятии в Киеве

Елена Зеленская приняла участие в совещании, на котором обсуждалась тема реализации Стратегии реформы школьного питания, которую Кабинет Министров утвердил в конце октября.

Фотографии и видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"С учебой связано множество вполне обоснованных тревог. И поэтому реформа питания, которую Украина продолжает несмотря на войну, – это действительно хорошая новость, которая нужна родителям. Чтобы они видели развитие и понимали, что об их детях заботятся. Чтобы слышали от детей дома, что было нового, хорошего, вкусного в школе, чтобы не сомневались: у государства есть ресурс и желание не просто выживать, а развиваться.

Мамы, которые должны были уехать с детьми за границу и сейчас думают, возвращаться ли. Будьте честны: именно дети, их безопасность и качество жизни являются ключевыми в принятии этого решения. И реформа в образовании – дополнительный стимул вернуться домой, потому что это опять же – показатель развития страны ради детей", – написала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская предстала в деловом черном костюме, белой рубашке и черных туфлях на шпильках.

Елена сделала элегантную прическу, собрав волосы сзади в низкий пучок, и макияж в нежных оттенках. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами, а к жакету прикрепила интересную брошь в виде журавля, выполненного в стиле оригами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете на запах и с серьгами-крестиками приняла участие в открытии представительства Украинского института в Париже.

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