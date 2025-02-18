С элегантной прической и символической брошью: Елена Зеленская посетила библиотеку в Турции

Первая леди Украины встретилась со своей турецкой коллегой, с которой они посетили библиотеку в Анкаре.

Елена Зеленская в рамках рабочего визита в Турцию встретилась с первой леди страны Эминой Эрдоган. Вместе они посетили Национальную президентскую библиотеку Турции, являющуюся одной из крупнейших библиотек мира.

Зеленская пополнила новыми книгами украинскую полочку, которую открыли в 2022 году.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Рада привезти и поставить на полочку свежие издания Украины. Их прочитают украинцы в Турции или те, кто желают знать об Украине больше из первоисточников. Например, студенты украинских студий, которых, уверена, скоро прибавится в стране. Ведь именно для этого мы начали в прошлом году Глобальную коалицию украинских студий, объединяющую изучающих украинистику в разных странах", – отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Фото: Instagram Елены Зеленской

В библиотеке Елена появилась в деловом черном костюме, который состоял из жакета и широких брюк со стрелками, и черной рубашке с белым принтом. Аутфит первая леди дополнила черной обувью.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Фото: Instagram Елены Зеленской

У нее была элегантная прическа и макияж в нежных оттенках. Из украшений Зеленская использовала серьги-кольца и одну из любимых символических брошей в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova, которую прикрепила к лацкану жакета.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским почтили память первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

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