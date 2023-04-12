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С элегантной прической и в платье с пайетками: Брижит Макрон на банкете в Амстердаме

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1768
Время на прочтение
1 мин
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С элегантной прической и в платье с пайетками: Брижит Макрон на банкете в Амстердаме

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции продемонстрировала эффектный вечерний образ на государственном банкете.

По случаю официального визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит Макрон в Нидерланды король Виллем-Александр и королева Максима устроили государственный банкет в Амстердаме.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в черном длинном платье по фигуре с горловиной, верх которого был расшит золотыми пайетками. К наряду она подобрала черный клатч.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press
Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала элегантную прическу, собрав волосы сзади, и вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом и обильным слоем туши. Уши она украсила серьгами с массивными бриллиантами.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный смокинг, жилет, брюки, белую рубашку и белую бабочку. Его образ дополнила сине-желтая лента.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, а у королевского дворца в Амстердаме Брижит появилась в синем ансамбле, состоявшем из платья-футляра и пальто на золотистой молнии.

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Дата публикации
Просмотры
1768
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