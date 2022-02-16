С элегантным платком и в наряде с вышивкой: Марина Порошенко с мужем сходила на премьеру фильма

С элегантным платком и в наряде с вышивкой: Марина Порошенко с мужем сходила на премьеру фильма

Бывшая первая леди Украины для выхода в свет выбрала стильный аутфит.

Экс-президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной Порошенко вчера, 15 февраля, посетили премьеру художественного фильма режиссера Олега Сенцова "Носорог", которая состоялась в Доме кино в Киеве.

Олег Сенцов / Instagram Марины Порошенко

Фотографии с события Порошенки опубликовали на своих страницах в Instagram и Facebook.

Марина и Петр Порошенко / Instagram Марины Порошенко

"Это очень сильно. Фильм "Носорог" Олега Сенцова — реалистичная, правдивая история о лихих 90-х годах, только без романтизации бандитов, как в "Бригаде". Фильм оставляет большое впечатление. И желание, чтобы такие времена не возвращались.

Когда смотришь этот фильм, еще раз осознаешь, как важно, когда у тебя семья, у тебя есть смысл жизни, у тебя родители. И понимаешь величие режиссерского таланта Олега Сенцова. Марина распознала его еще раньше, когда Украинский культурный фонд за ее председательство выделил деньги на фильм "Носорог".

Марина и Петр Порошенко / Instagram Марины Порошенко

Я бы посоветовал Путину посмотреть этот фильм и тоже это понять. Помню, когда я пытался вытащить Олега из заключения, Путин говорил: "Это же не кинематографист, это террорист". Пусть сейчас посмотрит, какой большой талант у украинского кино", — написал в посте Петр Алексеевич.

Для этого события бывшая первая леди выбрала черный наряд с белой флористической вышивкой на рукаве. Талию она подчеркнула широким поясом. Шею Марина Анатольевна украсила элегантным белым платочком с разноцветными цветами. Прическа с локонами, нежный макияж, лаконичные серьги и вишневый маникюр завершили стильный образ госпожи Порошенко.

Петр и Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

Петр Алексеевич был одет в черный классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Петр и Марина Порошенко / Facebook / Петр Порошенко

К слову, "Носорог" — это первый фильм Олега Сенцова, снятый после его освобождения из российского плена. Лента была снята в копродукции с Германией и Польшей.

Марина и Петр Порошенко / Instagram Марины Порошенко

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