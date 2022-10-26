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С элегантными серьгами и в платье с флористическим принтом: новый выход японской императрицы Масако

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С элегантными серьгами и в платье с флористическим принтом: новый выход японской императрицы Масако

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Императрица Японии с мужем приехали с рабочим визитом в префектуру Окинава.

Японский император Нарухито и его супруга императрица Масако посетили Центр развития ремесленной индустрии в Томигусуку, префектура Окинава.

Там императрица появилась в черном платье миди с цветным флористическим принтом и черном жакете без воротника. Образ Ее Величество дополнил черным клатчем и черными кожаными туфлями на стойких каблуках. Волосы она собрала сзади, сделала макияж с черными стрелками на веках и украсила уши элегантными серьгами в виде цветков.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Император Нарухито был одет в серую рубашку с принтом и короткими выпущенными рукавами, черных брюках и туфлях. На лицо они надели белые защитные маски.

Напомним, в прошлый раз Масако в наряде цвета дижонской горчицы появилась на церемонии открытия художественных и культурных фестивалей.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1418
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