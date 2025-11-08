ТСН в социальных сетях

С элегантными серьгами и в жакете без воротника: Елена Зеленская на мероприятии в Бородянке

Первая леди Украины приняла участие в заседании Совета безбарьерности.

Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в выездном заседании Совета безбарьерности под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которое состоялось в Бородянке. Фотографии оттуда она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Сейчас настал момент, когда все наши документы и проекты должны сделать самое важное — ожить в реальных общинах. Там, где люди идут на работу, ведут детей в школу, приходят в больницы, магазины, за государственными услугами. Так формируется ежедневное впечатление человека о заботе государства и его работе», — сказала первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленская появилась в деловом луке. На ней был черный жакет без воротника и с черными пуговицами. Первая леди дополнила образ красивой прической с боковым пробором, нежным макияжем и элегантными золотистыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном костюме и белой рубашке посетила Школу Супергероев в Полтаве.

