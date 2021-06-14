С элегантными серьгами и в жакете с золотыми пуговицами: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

60-летняя лидер партии "Батькивщина" в нежном образе пришла на работу.

Юлия Тимошенко обожает белый цвет, поэтому и на этот раз в Верховную Раду она надела белый ансамбль. На нардепе был жакет с золотыми пуговицами и платье-футляр.

В последнее время Юлия Владимировна появляется с элегантной прической с прикорневым объемом, собранной сзади в пучок-ракушку и с выпущенными спереди прядями. Уши она украсила новыми красивыми серьгами.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Свой аутфит политик завершила нежным макияжем, оптическими очками в изысканной оправе и французским маникюром.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

В прошлый раз Тимошенко во всем белом посетила презентацию рукописной Библии в Софии Киевской. Она была одета в блузку с черными элегантными пуговицами, молниями над грудью и прозрачными рукавами. Верх Юлия Владимировна скомбинировала с белой юбкой-карандашом и кремовыми босоножками на платформе и шпильках.

Юлия Тимошенко/Facebook Юлии Тимошенко

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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