Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
С фирменной косой и в наряде с лакированными вставками: Юлия Тимошенко появилась в эфире национального телемарафона

С фирменной косой и в наряде с лакированными вставками: Юлия Тимошенко появилась в эфире национального телемарафона

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1706
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С фирменной косой и в наряде с лакированными вставками: Юлия Тимошенко появилась в эфире национального телемарафона

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Народный депутат в деловом образе предстала в новостях через видеосвязь.

Юлия Тимошенко приняла участие в эфире национального телемарафона. Она включилась из Одессы. Нардеп рассказала об атаке на инфраструктуру в Одессе и о ситуации в городе.

В кадре политик появилась в деловом образе в классических цветах. На ней была белая рубашка и черный наряд на молнии с лакированными вставками.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Владимировна сделала свою фирменную косу, макияж смоки-айс и украсила уши небольшими серьгами-кольцами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, в сентябре Тимошенко на головокружительных каблуках и с букетом желтых роз пришла в посольство Великобритании.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1706
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация