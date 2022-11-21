С фирменной косой и в наряде с лакированными вставками: Юлия Тимошенко появилась в эфире национального телемарафона

Народный депутат в деловом образе предстала в новостях через видеосвязь.

Юлия Тимошенко приняла участие в эфире национального телемарафона. Она включилась из Одессы. Нардеп рассказала об атаке на инфраструктуру в Одессе и о ситуации в городе.

В кадре политик появилась в деловом образе в классических цветах. На ней была белая рубашка и черный наряд на молнии с лакированными вставками.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Владимировна сделала свою фирменную косу, макияж смоки-айс и украсила уши небольшими серьгами-кольцами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, в сентябре Тимошенко на головокружительных каблуках и с букетом желтых роз пришла в посольство Великобритании.

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