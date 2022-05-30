С флагом на грудном импланте: в России предлагают патриотический вариант маммопластики "Росгрудь"

Российский пластический хирург предлагает клиентам особенные импланты.

Пластический хирург Евгений Добрейкин в своем Instagram продемонстрировал импланты "Росгрудь", которые отличаются от обычных тем, что на них нанесено изображение российского флага или камуфляж. Хирург утверждает, что импланты разработаны для тех, "кто хочет носить патриотичные символы прямо у сердца", и что это "стильное решение идеально подойдет для тех, кто любит родину".

"Есть символы, которые важны для каждого россиянина, они — наш повод для гордости. Мы разработали линейку экспериментальных имплантов для тех, кто хочет носить эти символы у самого сердца и гордиться своей Родиной.

Если мы соберем достаточное количество откликов, нашу технологию можно будет реализовать полномасштабно в России, а позже - и по всему миру. Этот самый "мир" сейчас пытается "закэнселить" нас, но российскую культуру отменить нельзя, потому что мы, русские, — художники и изобретатели, нашим путем пойдут все ценители красоты в мире"

На видео счастливая россиянка рассказывает, что импланты "Росгрудь" - это то, что ей нужно.

В комментариях "богу маркетинга" предложили сделать такие же импланты с флагом Украины.

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