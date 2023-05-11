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С флагом Украины: кронпринцесса Швеции Виктория посетила концерт Львовского национального оркестра

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
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С флагом Украины: кронпринцесса Швеции Виктория посетила концерт Львовского национального оркестра

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Принцесса посетила мероприятие, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и помочь собрать средства.

9 мая кронпринцесса Швеции Виктория посетила концерт Львовского национального филармонического оркестра Украины Unbreakable ("Назламність") в Концертном зале Стокгольма.

Доходы от продажи билетов пошли шведской благотворительной организации Radiohjalpen для сбора гуманитарной помощи Украине.

На мероприятии она появилась в ансамбле кобальтового оттенка - шелковой свободной блузе от бренда Ahlvar Gallery, юбке миди в большие цветы от Philosophy di Lorenzo Serafini, а также завершила образ синими туфлями от Jimmy Choo и клатчем от Bottega Veneta.

Кронпринцесса Виктория и музыкант Стефан Форсберг / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория и музыкант Стефан Форсберг / Фото: Getty Images

Волосы Виктории были уложены в ее любимый пучок, еще она надела несколько браслетов, серьги с жемчугом, а вот на блузу прикрепила значок с флагом Швеции и Украины.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
240
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