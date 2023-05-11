С флагом Украины: кронпринцесса Швеции Виктория посетила концерт Львовского национального оркестра

Принцесса посетила мероприятие, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и помочь собрать средства.
9 мая кронпринцесса Швеции Виктория посетила концерт Львовского национального филармонического оркестра Украины Unbreakable ("Назламність") в Концертном зале Стокгольма.
Доходы от продажи билетов пошли шведской благотворительной организации Radiohjalpen для сбора гуманитарной помощи Украине.
На мероприятии она появилась в ансамбле кобальтового оттенка - шелковой свободной блузе от бренда Ahlvar Gallery, юбке миди в большие цветы от Philosophy di Lorenzo Serafini, а также завершила образ синими туфлями от Jimmy Choo и клатчем от Bottega Veneta.
Волосы Виктории были уложены в ее любимый пучок, еще она надела несколько браслетов, серьги с жемчугом, а вот на блузу прикрепила значок с флагом Швеции и Украины.
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