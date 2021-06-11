С французским маникюром и пластырем на ноге: первая леди США встретилась с Кейт Миддлтон на G7

Сегодня состоялась первая встреча герцогини Кембриджской и первой леди США.

В рамках саммита G7 сегодня, 11 июня, Джилл Байден - первая леди США - встретилась с герцогиней Кембриджской. Дамы вместе посетили начальную школу в Корнуолле, чтобы поговорить с детьми и с экспертами в области образования.

Герцогиня Кембриджская и Джилл Байден на саммите G7 / Getty Images

Для выхода Кейт выбрала элегантное платье от Alexander McQueen винного цвета, к которому надела нюдовые лодочки и дополнила образ сумкой L.K.Bennett.

Герцогиня Кембриджская и Джилл Байден на саммите G7 / Getty Images

Джилл Байден надела белое платье средней длины с широкой юбкой, цикламеновый жакет с шелковой подкладкой, украшенной цветочным принтом, и нюдовые туфли с открытой пяткой от Valentino. Дополнила образ первая леди несколькими длинными нитками жемчуга и браслетом. Для встречи Джилл сделал классический французский маникюр.

Герцогиня Кембриджская и Джилл Байден на саммите G7 / Getty Images

На ноге первой леди можно было заметить пластырь, мы надеемся, что ничего серьезного не случилось и это просто царапина, которая не испортила безупречный образ.

Джилл Байден и герцогиня Кембриджская / Getty Images

Очевидно, что герцогиня и миссис Байден нашли общий язык - они много смеялись и жестикулировали.

Читайте также: В гороховом платье и жакете с надписью Love: Джилл Байден в кокетливом образе встретилась с Борисом Джонсоном

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку