С Гарри в Лондон не поедет: почему герцогиня Меган не хочет приезжать в Великобританию

Принц Гарри, как и ожидалось, отправится в Великобританию на следующей неделе один.

Его жена Меган, герцогиня Сассекская не присоединится к мужу в этой поездке, сообщил представитель Сассекских. Причину официально не сообщили, но, вероятно, супурги тревожатся из-за безопасности для своей семьи.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри 8 мая посетит службу в соборе Святого Павла, посвященную празднованию 10-й годовщины "Игр непокоренных" - его детища, которое он организовывает для раненых военных.

Тем не менее герцогиня Сассекская отправится с Гарри в Африку. Герцог полетит туда сразу из Лондона, а Меган присоединится к мужу.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, Меган лишь три раза была в Британии с тех пор, как пара сложила с себя королевские полномочия в 2020 году. Очевидно, что герцогиня избегает поездок на родину своего мужа и не хочет не то, что жить в Лондоне, а даже просто бывать там и общаться со своими королевскими родственниками.

Принц Гарри был в Лондоне в феврале, когда приезжал увидеться с отцом Чарльзом, который как раз тогда сообщил, что борется с раком.

Отметим, вчера король вернулся к исполнению своих королевских обязанностей и появился на мероприятии с женой Камиллой.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в онкологический центр университетского колледжа Макмиллан в Лондоне / Фото: Associated Press

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