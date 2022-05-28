С голубями мира: Оксана Караванская продает футболки в поддержку ВСУ

С голубями мира: Оксана Караванская продает футболки в поддержку ВСУ

Вырученные средства от продажи патриотических футболок дизайнер отправит украинским военным.

Оксана Караванская призналась в посте в Facebook, что созданные для красной дорожки Каннского кинофестиваля патриотические вещи – голубо-желтое платье и сине-желтая бабочка для кота Степана – вдохновили ее на благотворительный проект в поддержку Украины.

Мария Гражина Чаплин в платье от Оксаны Караванской / Фото: Getty Images

Она отшивает футболки с изображением голубей: Голубь Надежды, Голубь Сопротивления и Голубь Украина. Ксения Уманская их вручную расписывает.

Футболки уже приобрели мировые инфлюэнсеры во время World Influencers and Bloggers Awards в Каннах.

"Каждая приобретенная футболка – это красивая качественная вещь, которая останется в память о Support Ukraine и принесет средства для ВСУ и тех, кто работает и хранит рабочие места во время войны", – написала дизайнер.

Караванская отметила, что приобрести футболки можно, написав ей в директ или же в Instagram.

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