С голым животом на прием к президенту: Хейли Бибер выбрала нескромный аутфит

Джастин и Хейли Бибер в Париже не только шопились.

Пара улетела в отпуск во Францию и несколько дней назад была запечатлена уличными фотографами в Париже.

А вчера супругов сфотографировали на выходе из ресторана Dinand by Ferdi. Хейли была одета в платье от LaQuan Smith длины миди с голым животом и обнаженными плечами. Лук модель дополнила босоножками на завязках и на каблуках от бренда Femme LA.

Хейли и Джастин Бибер / Getty Images

В этом же аутфите Хели Бибер вместе с Джастином отправилась в Елисейский дворец на прием к президенту Эммануэлю Макрону и его супруге Брижит.

Канадский поп-певец опубликовал своим Instagram официальный снимок с этой встречи, но подписывать фотографию не стал. Как пишет Daily Mail, согласно сообщениям французских СМИ, канадский артист попросил о встрече с президентом Франции, и где они обсуждали вопросы, связанные с молодежью.

Джастин Бибер надел по такому случаю костюм, его рубашка была расстегнута на несколько пуговиц сверху, что противоречило дресс-коду, также певец обул яркие кроссовки. 43-летний Эммануэль Макрон был одет в строгий серый костюм и галстук. А его 68-летняя супруга Бриджит была в белом платье длины до колен и пальто сверху, дополнив лук коричневыми туфлями-лодочками. Образ получился сдержанным и деловым, как и подобает первой леди.

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