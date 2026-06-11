С ходунками и на каблуках: 86-летняя королева Маргрете II появилась на публике после госпитализации

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Известная своим неповторимым стилем и яркой индивидуальностью в вопросах одежды, Маргрете II редко появляется на публике с ненакрашенными ногтями или без яркой помады на губах.

Это ее фирменные образы, и, похоже, ее не смущает ее возраст — в апреле ей исполнилось 86 лет — или тот факт, что всего несколько дней назад она лежала в больничной койке после операции.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева вернулась к официальной жизни во Фреденсборге, где отдыхает после второй выписки из больницы. Первая госпитализация была связана с стенокардией, по поводу которой ей провели ангиопластику. Всего через несколько дней ей пришлось вернуться в Ригсхоспитал в Копенгагене из-за большого тромба в бедре, образовавшегося в результате предыдущего падения.

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Сейчас королева возобновила работу, посетив церемонию вручения премии принца Хенрика датской писательнице и поэтессе Пиа Тафдруп во дворце Фреденсборг в Копенгагене. Маргрете надела яркий розовый блейзер в сочетании с рубашкой и длинной красной юбкой и серыми замшевыми туфлями на невысоких устойчивых каблуках. Образ королева дополнила цветочными серьгами, яркой губной помадой и красным маникюром, а также носила несколько золотых колец.

Было удивительно видеть, как она вошла в зал дворца с ходунками, поскольку до недавнего времени ей было достаточно трости, чтобы ходить без особых трудностей. Но, похоже, она не собирается по этому поводу расстраиваться.

Королева Маргрете II ранее передвигалась с тростью / © Getty Images

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