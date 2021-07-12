С идеальной укладкой и в драгоценных серьгах: 84-летняя принцесса Александра на Уимблдоне

Двоюродная сестра королевы Елизаветы II посетила 13-й день Уимблдонского теннисного чемпионата.

84-летняя принцесса Александра приехала на турнир в сопровождении 85-летнего герцога Кентского Эдварда. Образ принцессы рассмотреть трудно из-за того, что она сидит, но видно, что сверху принцесса набросила платок с принтом в виде бабочек, а еще надела серьги с драгоценными камнями и золотое колье на шею. Платиново-белые волосы Александра уложила в элегантную прическу, а на лице был легкий макияж.

Принцесса Александра / Getty Images

Герцог Кентский был в темно-сером костюме, белой рубашке в тонкую голубую полосу и с зеленым галстуком, который также был в полоску. Ранее Эдвард присутствовал на Уимблдоне вместе с герцогиней Кембриджской в тот день, когда Кейт вручала трофей победительнице Эшли Барти.

Герцогиня Кембриджская и Эшли Барти / Associated Press

А вот принцессу Александру мы видели на мероприятии вместе с графиней Уэссекской Софи. В этот день Александра передала графине Софи покровительство благотворительной организации "Собаки-поводыри", который сама патронировала в течении 67 лет. Ее образ в розово-серых оттенках в тот день был потрясающим.

Принцесса Александра и графиня Софи Уэссекская / Getty Images

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