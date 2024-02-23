С испорченной укладкой и в мятых брюках: королева Максима посетила новое мероприятие

Королева Максима никогда не расстраивается, когда что-либо портит ее образы, которые Ее Величество выбирает для своих публичных выходов.

Вчера королева Нидерландов присутствовала на мероприятии в Скаутском клубе Альберта Швейцера в Вердене. Темой этой встречи была: "Молодые лидеры формируют будущее".

Максима облачилась в этот день в шерстяное пальто цвета овсянки от Massimo Dutti, молочный блейзер от Natan Couture и штаны от этого же бренда, которые были со стрелками и поясом на талии, и слегка помялись, пока королева ехала в автомобиле. Также под костюм Ее Величество надела шерстяной джемпер с высокой горловиной и обула кожаные сапоги Gianvito Rossi на каблуках телесного цвета.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот день на улице была ветренная погода и, как это часто бывает, укладка королевы была испорчена. Но только не настроение.

Днем ранее королева Максима посетила вдохновляющую сессию "Больше искусства и культуры в школе" в Poppodium De Spot в Мидделбурге. Там супруга короля появилась в абсолютно белоснежном аутфите и выглядела великолепно.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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