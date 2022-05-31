С картофелем фри и сосисками: Алексей Арестович обратился к Шольцу

Советник главы Офиса президента записал забавное видеообращение к немецкому канцлеру.

"Краш" сотен украинок Алексей Арестович, которого еще называют "главным успокаивающим" во время войны, опубликовал в Instagram забавное видео. На нем политик держит в руках фаст-фуд с флажками Бельгии: картофель фри с сосиками.

Арестович обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу:

"Так, господин Шольц, мы здесь пополняем немецкий бюджет. А где наше оружие, простите?".

Подписчики положительно оценили чувство юмора политика.

"Минутка межправительственных связей.

З.И. Я знаю, что это флаг Бельгии, зануды. Мне бы ваше чувство юмора, так полстраны бы уже повесилось", — написал под видео советник главы Офиса президента.

Читайте также: