С кем не бывает: как выглядели неидеальные укладки королевы Камиллы

Уже известно, кто же стоит за укладкой супруги короля Чарльза III. Парикмахер Джо Хансфорд как-то накануне коронации короля и королевы рассказала о том, как волнительно было готовить Ее Величество к этому знаменательному дню. А также поделилась секретами того, как ей удалось подобрать Камилле такой идеальный оттенок блонда, который она носит сейчас.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Впрочем, не секрет, что прическа Камиллы не всегда была такой идеальной. Мы нашли несколько фотографий на которых видно, как ее любимый белый или не совсем белый боб разлетался под порывом ветра и не всегда выглядел идеально. Но следует помнить, что все мы люди и никто не застрахован от плохой погоды, как и Камиллы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, мы показывали вам также с какими прическами мы помним королеву Камиллу в разные годы ее жизни и в королевской семье, и еще до того, как она стала супругой Чарльза.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: