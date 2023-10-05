С кем не бывает: принцесса Кейт приехала на мероприятие в потертых туфлях

Принцесса Уэльская берет пример со своего тестя короля Чарльза III и часто носит одни и те же вещи. Иногда настолько часто, что это становится заметно.
Вчера Кейт посещала центр для украинских переселенцев в Беркшире. Принцесса выглядела стильно в сером луке, надев белую рубашку, серый трикотажный жилет от Cefinn и серые шерстяные брюки Sezane, дополнив лук остроносыми туфлями на не очень высоких каблуках от J.Crew.
Модель туфель называется Avery, они пошиты из твида и украшены черными кисточками, их стоимость составляет 278 долларов. На фото видно, что носки на обуви уже постирались, видимо так часто Кэтрин надевала обувь на различные мероприятия.
Видимо принцесса Уэльская берет пример с короля Чарльза, который неоднократно говорил, что далек от модных тенденций и предпочитает по многу лет носить одни и те же вещи. "Я из тех людей, которые ненавидят что-либо выбрасывать. Следовательно, я бы предпочел, чтобы эти вещи поддерживались, даже при необходимости чинились, чем отказываться от них", - заявил как-то Чарльз. Вот и Кэтрин, видимо, отнесет туфли в ремонт.
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