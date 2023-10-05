С кем не бывает: принцесса Кейт приехала на мероприятие в потертых туфлях

Принцесса Уэльская берет пример со своего тестя короля Чарльза III и часто носит одни и те же вещи. Иногда настолько часто, что это становится заметно.

Вчера Кейт посещала центр для украинских переселенцев в Беркшире. Принцесса выглядела стильно в сером луке, надев белую рубашку, серый трикотажный жилет от Cefinn и серые шерстяные брюки Sezane, дополнив лук остроносыми туфлями на не очень высоких каблуках от J.Crew.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Модель туфель называется Avery, они пошиты из твида и украшены черными кисточками, их стоимость составляет 278 долларов. На фото видно, что носки на обуви уже постирались, видимо так часто Кэтрин надевала обувь на различные мероприятия.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Видимо принцесса Уэльская берет пример с короля Чарльза, который неоднократно говорил, что далек от модных тенденций и предпочитает по многу лет носить одни и те же вещи. "Я из тех людей, которые ненавидят что-либо выбрасывать. Следовательно, я бы предпочел, чтобы эти вещи поддерживались, даже при необходимости чинились, чем отказываться от них", - заявил как-то Чарльз. Вот и Кэтрин, видимо, отнесет туфли в ремонт.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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