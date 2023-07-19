С кем не бывает: принцесса Уэльская расстроила сына - принца Луи

Публика всегда с восторгом наблюдает за пятилетним принцем Луи, когда родители берут его на публичные мероприятия. Но Кейт непросто уследить за маленьким шалуном Луи, который очень активный и любит "пошарлить" на камеры.

Именно по этому причине Уэльские и не взяли младшего сына Луи, когда приезжали в воскресенье на Уимблдонский теннисный чемпионат. На трибунах Кейт и Уильям появились со старшими детьми – 9-летним Джорджем и 8-летней Шарлоттой. Позже, Кейт рассказала о том, какой была реакция младшего сына на то, что он на Уимблдон не поедет.

Принц и принцесса Уэльские на Уимблдоне с сыном принцем Джорджем и дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Associated Press

По словам Эллы Оттуэй, которая руководит молодежными программами во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, принцесса Уэльская сказала: "Луи был очень расстроен, что сегодня не придет", цитирует ее слова издание People. "Это первый раз Шарлотта и Джордж приехали вместе. Они с удовольствием наблюдали за игрой", - сказала принцесса Уэльская.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт, папой Уильямом и братом Джорджем / Фото: Associated Press

Но, очевидно, что младший сын еще слишком мал, чтобы оценить мероприятие и проявить интерес к нему. Именно по этой причине он остался дома с няней, пока остальная семья посещала Уимблдон.

Принц Луи / Фото: Associated Press

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