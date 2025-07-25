ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1295
Время на прочтение
1 мин

С кем не бывает: принцесса Леонор появилась на мероприятии в слишком длинных штанах

Испанская наследница престола привлекла внимание фотографов, когда посетила публичное мероприятие в Жироне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Леонор

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София посетили деревню Сан-Марти-Велл, где пообщались с публикой.

В этот раз принцесса появилась в полосатых широких брюках, которые были ей немного длинные, белом топе и белом жакете. У нее в ушах были золотые серьги, на шее золотое колье, несколько колец на пальцах, а в руках она несла небольшую молочную сумку. Обула принцесса белые эспадрильи на платформе.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

Ее сестра инфанта София выбрала аутфит в мятном оттенке, а на ее пальце мы заметили украшение, которое ранее любила носить их мама — королева Летиция.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Отметим, что королева Летиция также приехала на мероприятие. Она была одета в твидовый брючный костюм и белый топ, а в руке держала сумку от Carolina Herrera.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie