С кем не бывает: принцесса Леонор появилась на мероприятии в слишком длинных штанах

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София посетили деревню Сан-Марти-Велл, где пообщались с публикой.

В этот раз принцесса появилась в полосатых широких брюках, которые были ей немного длинные, белом топе и белом жакете. У нее в ушах были золотые серьги, на шее золотое колье, несколько колец на пальцах, а в руках она несла небольшую молочную сумку. Обула принцесса белые эспадрильи на платформе.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Ее сестра инфанта София выбрала аутфит в мятном оттенке, а на ее пальце мы заметили украшение, которое ранее любила носить их мама — королева Летиция.

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Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Отметим, что королева Летиция также приехала на мероприятие. Она была одета в твидовый брючный костюм и белый топ, а в руке держала сумку от Carolina Herrera.

Королева Летиция / © Getty Images