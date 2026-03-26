С кем не бывает: принцесса Уэльская чуть не оконфузилась по дороге на службу

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Реклама

Кэтрин и Уильям присутствовали на церемонии возведения Дамы Сары Маллалли в сан 106-го архиепископа Кентерберийского. На службе принцесса Уэльская появилась в новом элегантном пальто от Suzannah London в принт «принц Уэльский» и шляпе-канотье Juliette Botterill Millinery с широкими полями.

Благодаря шляпе Кейт оказалась одновременно и в центре внимания на публике, и едва не претерпела фиаско. Так вышло, что погода в этот день в Лондоне выдалась ветренной и ветер постоянно норовил сорвать шляпу с головы принцессы. Кейт удерживала ее то одной, то другой рукой, борясь со стихией и победила. Шляпа так и не слетела с ее головы.

Напомним, ранее из-за широких полей на шляпе принцесса Уэльская попала в другую конфузную ситуацию на публике, когда пыталась поприветствовать поцелуем принцессу Анну во время их встречи на службе ко Дню Содружества.

Реклама