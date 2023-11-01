С кем не бывает: с королем Чарльзом произошел конфуз во время мероприятия в Кении

Сегодня утром на кладбище Комиссии Содружества по военным захоронениям в Найроби Чарльза вели от одной дорожки с искусственной травой к другой, как вдруг монарх чуть не упал, споткнувшись об рулон этой искусственной травы.

Ненадолго 74-летний король потерял равновесие, а его супруга Камилла спохватилась, чтобы ему помочь. Однако Чарльз быстро оправился, надел солнцезащитные очки и продолжил прогулку.

Вскоре после этого король и королева вместе с британскими и кенийскими войсками приняли участие в акции памяти. Было замечено, что Чарльз смотрел вниз, когда он пересекал одну и ту же перегородку между двумя матами, чтобы убедиться, что он снова не споткнется.

Напомним, вчера во время государственного банкета в честь королевской четы король Чарльз в своей речи выразил "величайшую скорбь и сожаление" по поводу зверств, от которых пострадали кенийцы во время их борьбы за независимость от британского колониального правления.

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