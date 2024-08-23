С кем не бывает: с королевой Мэри произошел такой же конфуз, как с принцессой Уэльской

Королевская чета Дании продолжает свое летнее путешествие на яхте.
Когда королева Мэри и ее супруг король Фредерик X прибыли во Фьорденхус с Ее Величеством произошла забавная ситуация, с которой неоднократно сталкивалась и другая королевская особа – принцесса Уэльская Кэтрин.
Королева была в небесно-голубой драпированной шелково-шифоновой блузке от Proenza Schouler и синей жаккардовой юбке в мелкий горох от Baum und Pferdgarten с полосатой подкладкой. Ветер в какой-то момент вздернул юбку королевы вверх, чем развеселил Мэри, которая в этот момент пыталась словить и свою шляпу.
Королева Мэри выглядела, как всегда великолепно, а ее аутфит был дополнен маленькой бежевой сумкой Max Mara и туфлями-лодочками из розовой кожи Gianvito Rossi на каблуках. Волосы королева распустила, сделала выразительный макияж и надела золотые серьги-пусеты с мелкими камнями.
Во время фотосессии в гавани королевская особа переоделась. Она сменила короткий жакет на бежевый тренч от Harris Wharf London и туфли на балетки Prada.
(листайте фото вправо)
Напомним, ранее мы показывали образ королевы Мэри в платье с вышивкой.
Читайте также: