С кем не бывает: с королевой Мэри произошел такой же конфуз, как с принцессой Уэльской

Когда королева Мэри и ее супруг король Фредерик X прибыли во Фьорденхус с Ее Величеством произошла забавная ситуация, с которой неоднократно сталкивалась и другая королевская особа – принцесса Уэльская Кэтрин.

Королева была в небесно-голубой драпированной шелково-шифоновой блузке от Proenza Schouler и синей жаккардовой юбке в мелкий горох от Baum und Pferdgarten с полосатой подкладкой. Ветер в какой-то момент вздернул юбку королевы вверх, чем развеселил Мэри, которая в этот момент пыталась словить и свою шляпу.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Королева Мэри выглядела, как всегда великолепно, а ее аутфит был дополнен маленькой бежевой сумкой Max Mara и туфлями-лодочками из розовой кожи Gianvito Rossi на каблуках. Волосы королева распустила, сделала выразительный макияж и надела золотые серьги-пусеты с мелкими камнями.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Во время фотосессии в гавани королевская особа переоделась. Она сменила короткий жакет на бежевый тренч от Harris Wharf London и туфли на балетки Prada.

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Напомним, ранее мы показывали образ королевы Мэри в платье с вышивкой.

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