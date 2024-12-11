С кем не бывает: с платьем принцессы Дианы произошел конфуз на ее свадьбе с Чарльзом

Многие помнят грандиозную свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы в июле 1981 года. Оказывается, с платьем невесты в этот день произошел конфуз.

Не только Меган Маркл оконфузилась в день своей помолвки с принцем Гарри (младшим сыном Дианы и Чарльза) обув грязные туфли.

Леди Диана Спенсер тем июльским днем шла к алтарю в запятнанном свадебном платье. Накануне церемонии взволнованная невеста пролила немного своих духов на свадебное платье, в результате чего на нем осталось пятно.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Дизайнеры свадебного платья принцессы Дианы, Элизабет и Дэвид Эммануэль, не только создали одно из самых культовых свадебных платьев, но и сделали все возможное, чтобы подготовиться к любому сценарию, который мог произойти в день торжества, пишет Hello! Они сшили второе запасное платье на случай, если с первым что-то произойдет.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза, 29 июля 1981 год / Фото: Associated Press

В книге "Диана: Портрет" визажист принцессы Дианы Барбара Дейли рассказала, что невеста пыталась нанести духи Quelques Fleurs на запястья, собираясь в Кларенс-хаусе утром в день своей свадьбы, но пролила аромат на платье. Платье принцесса решила не менять, а пятно скрыла положив руку на испорченное место, как будто она придерживала переднюю часть своего платья.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Тысячи людей в зале и сотни миллионов людей, настроившихся на просмотр королевской свадьбы по телевизору, похоже, ничего не заметили.

Свадебное платье принцессы Дианы на выставке Royal Style in the Making в Кенсингтонском дворце, 2021 год / Фото: Getty Images

Более подробно историю роскошного свадебного наряда принцессы Дианы мы рассказывали ранее.

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