С кем не бывает: Сара Йоркская запостила фото королевы Елизаветы II и немного оконфузилась

Сара Йоркская вспомнила свою покойную свекровь королеву Елизавету II в день ее рождения, опубликовав фотографию монарха.

Сара – бывшая жена сына королевы принца Эндрю, стала одной из немногих членов британской королевской семьи, кто публично вспомнил Елизавету II в день ее рождения.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Сара опубликовала в своем блоге в Instagram фото, которое было сделано 2 июня 2022 года во время празднования 96-летия монарха на параде Trooping The Colour, а в подписи написала:

"Сегодня мы вспоминаем Ее покойное Величество Королеву Елизавету II в день ее 97-летия. Спасибо вам за все, чему вы нас научили, за то, что вы были стойким лидером и дорогим другом. Вас очень не хватает".

Вот только Сара ошиблась и не заметила, что указала возраст королевы 97 лет, в то время, как в этом году монарху могло бы исполниться 98.

Король Чарльз и королева Камилла, напомним, посетили службу в шотландской церкви Крати Кирк в этот день, супругов запечатлели папарацци в автомобиле.

Напомним, королева Елизавета умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Согласно документу, опубликованному Национальным архивом Шотландии, причиной ее смерти была названа старость.

А недавно мы писали, что Сара Йоркская дала обещание королеве Елизавете II перед смертью монарха.

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