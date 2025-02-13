С кем не бывает: шведский король оконфузился с именем внучки на публике

Недавно принц Карл Филипп и принцесса София стали родителями в четвертый раз. Спустя несколько дней после рождения дочери ее имя официально было объявлено королем Швеции Карлом Густавом.

10 февраля состоялось заседание совета на котором Его Величество Король сообщил правительству, что ребенок, который является восьмым в очереди на престол, получила имя Инес Мари Лилиан Сильвия, ее будут называть Инес.

Однако во время своей речи монарх, у которого диагностирована дислексия, перепутал буквы и сказал, что новорожденную будут называть принцессой Инсе, а не Инес.

Принцеса Инес / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Он также неправильно указал порядок имен внучки, назвав их Сильвия Мари Лилиан вместо Мари Лилиан Сильвия.

Вскоре после этого королевский суд Швеции опубликовал заявление, разъясняющее имя новорожденной. Там было написано: "Король очень сожалеет, что назвал неправильное имя. Причина в том, что имена держались в секрете вплоть до самого совета, даже от короля. Он не чувствовал, что назвал неправильное имя, когда читал имена, но понял это позже", пишет express.co.uk.

Принцессе Инес было дарован титул герцогини Вестерботтенской.

Принцесса София и принц Карл Филипп поделились новым фото своих детей / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

В соответствии с решением Его Величества Короля от 7 октября 2019 года относительно изменений в Королевском Доме, принцесса Инес является членом Королевской семьи, но не Королевского Дома. Поэтому принцесса не сможет пользоваться титулом Ее Королевского Высочества.

Ранее, напомним, мы рассказывали все о детях шведской королевской пары, кроме Инес они воспитывают еще троих сыновей.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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