С кем не бывает: со шляпой королевы Максимы произошел конфуз на мероприятии

Ее Величество королева Максима посетила публичное мероприятие в Гааге.

Максима прибыла на празднование 10-летия Фонда "Язык на море", который предлагает уроки нидерландского языка для женщин, говорящих на иностранном языке, беженцев и лиц, ищущих убежища.

Королева приехала в желтом платье от Natan Couture, которое дополнила замшевыми туфлями на каблуках от Gianvito Rossi, клатчем-конвертом, прозрачными перчатками из сетки и шляпой, подобранной в тон.

Именно с головным убором супруги монарха и произошел конфуз. Шляпа от Maison Fabienne Delvigne из-за резкого порыва ветра слетела с головы королевы Максимы, буквально в последний момент она успела ее подхватить.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима также дополнила свой образ зелеными серьгами с камнями Juweliers Bodes & Bode, несколькими золотыми браслетами с цветными камнями, сделала насыщенный макияж глаз и губ, а волосы собрала в низкий пучок.

Напомним, в прошлый свой выход королева Максима продемонстрировала аутфит в брючном костюме цвета марсала, когда посетила музей в городе Валвейк.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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