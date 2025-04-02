С кем не бывает: ветер испортил прическу королеве Максиме

Королева Максима / © Getty Images

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Вчера, 1 апреля, королева Максима побывала в организации Quardin, которая предлагает молодым людям возможность развивать свои таланты и повышать свою независимость и уверенность в себе с помощью музыкальных и контент-студий. Мероприятие прошло в Роттердаме.

В этот день Максима отдала предпочтение темно-зеленому костюму Natan Couture, у нее на шее было крупное ожерелье зеленого цвета, а в ушах золотые серьги. Королева дополнила свой лук клатчем из плетенной кожи от Bottega Veneta и замшевыми туфлями-лодочками в тон ее наряда.

Королева Максима / © Getty Images

Погода в этот день выдалась ветренной, это отображалось на прическе королевы. Ее Величество также сделала яркий макияж глаз и подчеркнула губы блеском. А ее маникюр был выполнен в любимом красном цвете.

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Напомним, недавно королева и король Нидерландов отпраздновали годовщину со дня своей помолвки. А мы показывали вам, как выглядит помолвочное кольцо Максимы.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королевы Максимы / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images