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С кем не бывает: ветреная погода испортила укладку королевы Камиллы

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
860
Время на прочтение
1 мин
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С кем не бывает: ветреная погода испортила укладку королевы Камиллы

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камилла много лет носит одну и ту же прическу, но никакая непогода не испортит настроения Ее Величеству, даже если ее укладка будет испорчена.

Фотографы сделали кадр, когда Камилла с супругом королем Чарльзом приехала на экскурсию по рыночной площади в Селкирке, в Шотландии. Королеву запечатлели, когда она выходила из автомобиля, в тот момент как раз подул сильный ветер, и волосы королевы слегка растрепались.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

В Сети есть много фотографий королевы с растрепанными укладками, и почти на всех кадрах Камилла улыбается.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Кстати, с королевой Елизаветой II такие конфузы практически никогда не случались. Монарх следила за тем, чтобы ее кудрявая прическа всегда выглядела идеально.

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Дата публикации
Просмотры
860
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